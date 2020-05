Nero ucciso Usa: vetrina no razzismo Pd

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Una vetrina anti-razzismo per dire no alla violenza dovuta anche al colore della pelle. Così il circolo milanese del Partito Democratico 02PD ha ricordato George Floyd, l'uomo afroamericano brutalmente ucciso da un agente di polizia a Minneapolis negli Stati Uniti. I militanti del circolo, con sede in via Eustachi, hanno commemorato Floyd con la scritta "I can't breathe" che richiama la protesta che sta crescendo in queste ore negli Stati Uniti.

"A Minneapolis muore un uomo, George Floyd, e con lui lo stato di diritto: siamo nel 2020 ma il razzismo purtroppo è sempre vivo", dichiara Guglielmo Pensabene, coordinatore del circolo. (ANSA).