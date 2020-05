Ibra 'flirta' con Hammarby, ci vediamo in campo

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - "Ci vediamo in campo". E' l'ennesimo messaggio criptico scritto sui social da Zlatan Ibrahimovic, in risposta ad un tweet dell'Hammarby, il club svedese di cui lui è proprietario al 25% e con cui si è allenato durante il lockdown italiano per il Coronavirus. Non è chiaro se l'attaccante del Milan voglia lanciare un indizio di mercato, visto il continuo corteggiamento dell'Hammarby per la prossima stagione, semplicemente creare attesa per la ripresa del campionato svedese, prevista intorno al 14 giugno, oppure dare visibilità al club, il cui futuro "è molto incerto".

L'Hammarby in queste ore ha infatti invitato i propri tifosi a sottoscrivere l'abbonamento per pianificare il futuro economico del club: "Dobbiamo prepararci al peggio. Potrebbe significare che un'intera stagione si gioca senza folla in tribuna. Le entrate derivanti dagli abbonamenti sono la voce maggiore dei ricavi del club e se vogliamo sopravvivere a questa crisi sono necessarie". Ibrahimovic attualmente si trova proprio in Svezia per stare qualche giorno con la propria famiglia e fare terapie allo stiramento al polpaccio. (ANSA).