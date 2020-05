A S.Siro protesta lavoratori dello sport

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - "Lavoro per lo sport, non per sport": con questo slogan, i lavoratori del settore sportivo hanno dato vita questa mattina a un flash mob davanti allo stadio di San Siro. Vestiti da tennista, judoka, nuotatore, molti con la mascherina a celare il volto e non solo a coprire naso e bocca, i lavoratori hanno alzato al cielo i simboli del loro lavoro: la bicicletta, il pallone, la racchetta, per chiedere più diritti per il loro settore.