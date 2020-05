54% studenti preoccupati per nuova maturità

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Oltre la metà degli studenti (54%) si dice preoccupata in vista della nuova maturità e in preda a stati di ansia (31%) e di stress (35%): è quanto emerge da uno studio di In a Bottle su circa 1500 studenti attraverso un monitoraggio online sui principali social network, forum e community dedicate per capire quali sono le loro preoccupazioni e su 20 esperti tra psichiatri, psicologi e nutrizionisti, che spiegano come prepararsi al meglio in vista degli esami.

La maturità viene definita un evento unico dal 64% degli studenti, per il 31% è solo l'ultimo ostacolo prima delle tanto attese vacanze, ma nel complesso solo il 21% si dichiara relativamente sereno e solo il 9% si sente rilassato.

Tuttavia, per gli esperti, esistono dei rimedi per superare la particolare condizione che si è venuta a creare per gli esami di maturità 2020: un maggior dialogo e confronto tra docenti e alunni, insieme al mangiare sano, idratarsi correttamente e dormire bene, aiutano ad arrivare al meglio al giorno dell'esame.

Lucidità e reattività all'esame di Stato dipendono anche dall'adozione di comportamenti alimentari corretti: secondo gli esperti, mangiare in maniera scriteriata (34%) e idratarsi in maniera erronea (31%) - abusando di bevande ricche di caffeina e teina - sono alla base di questi disturbi cognitivi legati alla capacità di concentrazione di livello d'attenzione nei maturandi. (ANSA).