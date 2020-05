Trapiantati polmoni a 18enne dopo Covid

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Entrambi i polmoni trapiantati a un ragazzo di 18 anni, ridotto in fin di vita dal Covid-19 che gli aveva 'bruciato' i due organi, rendendoli in pochi giorni incapaci di respirare. L'intervento, il primo del genere in Europa, è stato eseguito dai medici del Policlinico di Milano, sotto il coordinamento del Centro nazionale trapianti, con il Centro regionale trapianti e il Nord Italia transplant program.

