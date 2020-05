Spettacoli e cinema a Varese per estate

(ANSA) - VARESE, 28 MAG - Sessanta serate tra musica, cinema, opera lirica e teatro, sono in programma da luglio a settembre a Varese, in una tensostruttura all'interno dei Giardini Estensi, nel rispetto delle normative per il contrasto al Coronavirus. Lo ha reso noto il sindaco di Varese Davide Galimberti, il quale ha spiegato come "il ritorno degli spettacoli, per tutti e in sicurezza", sia un momento "che ciascuno di noi sta attendendo con ansia".

"Che la cultura fosse al centro della ripartenza varesina lo abbiamo più volte ripetuto", ha proseguito Galimberti, "ripartiamo dai programmi estivi per sostenere un settore ora più che mai decisivo, riportando il pubblico a spettacoli dal vivo, sostenendo associazioni e realtà culturali", anche per dare quanti si fermeranno in città "occasioni adeguate per scoprire sempre più la nostra Varese".

Agli eventi si accederà esclusivamente su prenotazione, i posti saranno diminuiti e distanziati rispetto agli scorsi anni, passando dagli abituali 480 a 219. L'area dello spettacolo sarà appositamente transennata e verranno creati percorsi per l'accesso e per il deflusso degli spettatori, lungo i quali sarà installato anche un apposito sistema di illuminazione.

"Poter riportare il cinema ai Giardini Estensi - ha precisato Giulio Rossini, presidente di Filmstudio 90 e ideatore della rassegna Esterno Notte - avrà quest'anno un valore particolare, se consideriamo che le sale sono ancora chiuse a causa dell'emergenza. Punteremo sul cinema di qualità e lo affiancheremo anche ad alcune prime visioni".

Il Comune di Varese inoltre assicurerà alle associazioni la compartecipazione finanziaria per la realizzazione dell'evento, il supporto per la sicurezza e per il protocollo sanitario, con la redazione degli appositi piani e l'aiuto nell'attuarli.

Sempre Palazzo Estense garantirà la presenza di servizi igienici e la loro sanificazione, nonché l'impiego di personale qualificato addetto alla sorveglianza e all'attuazione delle normative anti Coronavirus. (ANSA).