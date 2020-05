Sarnico, per turismo si pensa a piccoli eventi

(ANSA). - SARNICO, 28 MAG - Per salvare la stagione turistica, il Comune di Sarnico sta cercando di ripartire studiano misure e strategie che possano evitare l'assenza di turisti che si è registrata negli ultimi tre mesi di lockdown.

Rinviati al 2021 il Busker festival e la processione Stella Maris, ora si pensa a piccole occasioni di intrattenimento. Pro loco e assessorato al Turismo intendono organizzare all'interno dei plateatici di bar e ristoranti mini concerti di gruppi musicali.

"Esibizioni che si svolgono su plateatici ben delimitati e la cui musica aiuta a rendere Sarnico viva - spiega l' assessore al Turismo Lorenzo Bellini -. L'idea è quella di promuoverle per luglio, agosto e settembre alternando locali della contrada, del centro e del lungolago. Lungolago che, a luglio, vorremmo chiudere al traffico dalle 18 alle 24 proprio per ampliare lo spazio a disposizione dei locali". (ANSA)..