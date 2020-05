Riapre Palazzo Salis, dimora podestà Valtellina

(ANSA) - TIRANO, 28 MAG - A Tirano, il primo giugno, riapre al pubblico Palazzo Salis, costruito fra il 1630 e il 1703. È stato per molti secoli dimora dei Conti Sertoli Salis, governatori e podestà Grigioni della Valtellina. Sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dallle 10 alle 16.30. E ad agosto aprirà anche le domeniche.

"Si riparte pieni di ottimismo - dichiara la contessa Paola Salis, proprietaria dell'immobille - ma con la massima attenzione alla sicurezza in questa delicata fase 2 del post emergenza Covid-19. Con il suo circuito a senso unico di 10 sale riccamente affrescate e decorate, e con il giardino all'italiana in piena fioritura, Palazzo Salis è pronto ad accogliere i suoi visitatori per un'esperienza indimenticabile in totale sicurezza e relax".

"Nel pieno rispetto del distanziamento e delle direttive della Regione Lombardia - spiega ancora la contessa Salis - i visitatori dovranno avere mascherina e auricolari propri, e saranno accompagnati da smart- audioguide, perfettamente disinfettate, lungo un percorso della durata di circa 45 minuti.

Ogni ambiente del museo è ampio e provvisto di aperture, per una costante ventilazione e ricambio di aria lungo tutto il percorso che termina all'aperto nel bel giardino all'italiana.

Un'addizionale segnalazione a pavimento faciliterà la gestione ottimale dei flussi di visitatori, dall'ingresso fino all'uscita." (ANSA).