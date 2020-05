Riaperte visite al castello di Vigevano

(ANSA) - PAVIA, 28 MAG - Lo storico Castello Sforzesco di Vigevano (Pavia) torna di nuovo ad essere aperto alle visite, dopo il lungo periodo di chiusura dovuto all'emergenza coronavirus. Per ora il monumento (che si trova nel cuore della città, vicino a Piazza Ducale) sarà visitabile in orari limitati: dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18; il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18. Ogni visitatore deve indossare la mascherina e mantenere la necessaria distanza di sicurezza dalle altre persone. Possono entrare gruppi al massimo di dieci persone più l'accompagnatore.

Da martedì 2 giugno torneranno ad essere visitabili anche la torre del Bramante, la mostra su Leonardo e i musei civici "Luigi Barni". All'interno delle sale museali non potranno essere presenti contemporaneamente più di 20 visitatori. Dal 2 giugno torneranno ad essere visitabili anche la Pinacoteca civica intitolata al pittore vigevanese Casimiro Ottone, che ha sede al primo piano del Castello, e il Museo dell'imprenditoria vigevanese che è ospitato a Palazzo Merula. (ANSA).