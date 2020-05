Riaperte al pubblico tutte le biblioteche comunali di Lodi

(ANSA) - LODI, 28 MAG - Dopo la biblioteca Laudense, a Lodi ha riaperto anche la biblioteca di Villa Braila rimanendo chiusa temporaneamente solo l'aula studio. Così come per la biblioteca di Corso Umberto I, anche per Villa Braila l'accesso è consentito a una sola persona per volta, all'ingresso è obbligatorio disinfettare accuratamente le mani con il gel a disposizione e indossare sempre la mascherina. La consultazione in loco non è possibile, la permanenza massima consentita a ciascun utente è di 15 minuti, è vietato sostare nelle sale e nei corridoi, per restituire i libri è sufficiente depositarli negli appositi contenitori presenti all'ingresso, è interdetto l'accesso all'area bimbi. Con questa riapertura, ora risultano accessibili di nuovo al pubblico tutte le biblioteche comunali di Lodi.(ANSA).