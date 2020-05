Piazza Loggia: commemorazione a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 28 MAG - "In questa giornata mi preme ricordare le vittime del Covid e i martiri della strage di Piazza della Loggia. In questi momenti capiamo cos'è una città e ne cogliamo l'anima e il cuore". Così il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada ha dato inizio alla giornata di commemorazione della Strage di Piazza della Loggia avvenuta il 28 maggio 1974. Oltre alle otto vittime di quel giorno oggi verranno ricordate anche due bresciani in particolare morti per Covid in questi mesi: Anna Rizzi che rimase ferita nel l'attentato e Alberto Bottardi che 46 anni fa perse la sorella. Ricordo particolare poi per la figura di Cesare Trebeschi, ex sindaco di Brescia, scomparso recentemente e cugino di Alberto Trebeschi, una delle vittime della Strage di Piazza della Loggia. (ANSA)