Pavia, raccolta 5x1000 per borse studio

(ANSA) - PAVIA, 28 MAG - Saranno destinati all'istituzione di borse di studio, per aiutare giovani meritevoli e privi di mezzi economici, i fondi che l'Università di Pavia raccoglierà con il 5 x mille nella prossima dichiarazione dei redditi. Ad annunciarlo è stato il rettore Francesco Svelto: "E' una scelta che vuole promuovere una maggiore solidarietà sociale, necessaria in un momento drammatico come quello stiamo vivendo in seguito all'emergenza sanitaria".

L' obiettivo è arrivare almeno a 300mila euro: se si tiene conto che ogni borsa di studio è di 3mila euro, con una raccolta di tale portata se ne potrebbero ricavare un centinaio. In una lettera inviata ai docenti dell'Ateneo per illustrare l'iniziativa, il rettore Svelto ha sottolineato: "Cerchiamo, anche in questo modo, di contribuire a realizzare i sogni di tanti ragazzi: racconteremo una bella storia di talenti e di futuro". "Le gravi ripercussioni che tutto il Paese sta vivendo - ha aggiunto ancora il rettore - rischiano di ripercuotersi sulla possibilità per tanti giovani di iscriversi o di proseguire nei loro studi. A livello nazionale si ipotizza un calo di diverse migliaia di studenti: ecco, in questi mesi dobbiamo scongiurare, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, questo rischio. La scelta di destinare quanto raccoglieremo dal 5 x mille in borse di studio va senz'altro in questa direzione".

Sempre nell'ottica di aiutare gli studenti in difficoltà per la crisi economica provocata dall'emergenza coronavirus, nelle scorse settimane l'Università di Pavia aveva spostato di due mesi (da fine marzo a fine maggio) il pagamento della terza rata dell'anno accademico 2019-2020. (ANSA).