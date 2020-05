Palazzo Ducale Mantova riapre 5 giugno

(ANSA) - MANTOVA, 28 MAG - Il Palazzo Ducale di Mantova riaprirà i battenti il 5 giungo dopo una chiusura di quasi tre mesi, con un percorso ridotto ma gratuito per tutta la settimana. Sarà anche l'occasione per testare il contingentamento degli ingressi con la posa di tornelli, di indicazioni per il distanziamento delle persone e di postazioni per la sanificazione.

"Dal 5 giugno - dice la direttrice della reggia dei Gonzaga, Emanuela Daffra - vogliamo testare l'efficacia del sistema ma vogliamo anche aprire con un regalo alla città proponendo un percorso ridotto ma gratuito: un pensiero rivolto specialmente ai mantovani e ai lombardi".

Dal 5 giugno si tornerà ad ammirare la Camera degli Sposi e una buona parte del Museo Archeologico Nazionale. L'ingresso sarà gratuito. La prenotazione obbligatoria potrà avvenire online (il servizio sarà attivo tra pochi giorni) o presso la biglietteria. L'accesso al capolavoro di Andrea Mantegna sarà consentito a un numero di dieci persone alla volta ogni dieci minuti, per garantire il distanziamento di sicurezza e nella sala saranno presenti nuove sedute che offriranno, insieme, comodità e distanze adeguate. A partire dal 12 giugno, sarà pronto il nuovo percorso che consentirà - al normale costo del biglietto d'ingresso - una visita più completa con anche gli ambienti di Corte Vecchia e Corte Nuova. (ANSA).