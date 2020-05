Livigno prepara sentieri e piste bike

(ANSA) - LIVIGNO, 28 MAG - A Livigno (Sondrio) ci si prepara per rendere accessibile e sicura la montagna per tutti gli appassionati di mountain-bike, trekking e di vita all'aria aperta. Sulle montagne del "Piccolo Tibet" della Valtellina, i ragazzi della ski-area Carosello 3000 sono al lavoro per sgomberare la sentieristica dalla neve in vista di un'apertura che, in attesa dei regolamenti regionali, è prevista per fine giugno.

Qui la parola d'ordine è vacanza attiva e il turismo verte tutto sullo sport: bicicletta, camminate e corsa in montagna.

Negli ultimi anni si è perseguito un progetto che ha portato alla costruzione di 30 km di sentieri dedicati alle mountain-bike, che si aggiungono a molti altri percorsi per il trekking oppure misti. Il risultato è una vasta area outdoor completamente dedicata agli appassionati delle attività all'aria aperta e agli amanti della natura.

Particolare attenzione viene posta sui ristori in quota dove, oltre ad attuare le procedure di igienizzazione previste, vengono studiate soluzioni originali. Al ristoro Carosello 3000, ad esempio, si potrà prenotare una merenda alpina take-away a base di prodotti tipici da consumarsi all'aria aperta. A questo scopo si è già all'opera nel moltiplicare le aree pic-nic disposte lungo la sentieristica.

"Ci dovremo sicuramente muovere all'interno di un quadro sociale e normativo diverso rispetto al passato - dichiara Stefano Cusini, general manager di Carosello 3000 -. Ma siamo ottimisti perché le Alpi, con i loro grandi spazi e la loro immensa rete di sentieri sono già di per sé una grande area covid-free. Siamo sicuri che anche quest'estate riusciremo a far vivere a tutti gli appassionati di montagna e di mountain-bike delle belle giornate di avventura e di sport all'interno del nostro splendido contesto naturale". (ANSA).