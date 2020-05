Lecco, nuovo tratto pista ciclopedonale

(ANSA) - LECCO, 28 MAG - Sono al via i lavori per realizzare un nuovo tratto di pista ciclopedonale a Olginate (Lecco) tra via Moronata e l'ex ponte ferroviario tra Olginate e Calolziocorte (Lecco), appendice di collegamento con la ciclopedonale che consente di compiere il giro dei laghi di Olginate e Garlate fino a Lecco a nord e da Olginaate lungo il fiume Adda verso sud. Si tratta di progetto annunciato diversi anni fa, che finalmente prenderà il via.

A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Olginate, Marco Passoni, che nei giorni scorsi si è recato nella sede della Provincia di Lecco per la consegna dei lavori. «Questo progetto si inserisce nell'ambito del bando "Emblematici Cariplo 2016", che ha visto l'amministrazione provinciale come ente capofila - spiega il primo cittadino - Ringrazio l'ingegnere Fabio Valsecchi responsabile del Servizio Protezione civile trasporti e mobilità della Provincia con il quale abbiamo iniziato a pensare a questo progetto quasi cinque anni fa. Un ringraziamento va anche al consigliere provinciale Mattia Micheli per aver portato a termine il progetto».

«Oltre alla realizzazione del tratto di ciclopedonale tra via Moronata e l'ex ponte ferroviario, l'impresa che ha ottenuto l'incarico, si occuperà della manutenzione ordinaria di alcuni elementi in ferro del ponte e del rivestimento superiore in legno. L'intervento prevede inoltre l'installazione di una illuminazione con tipologia di pali muniti di sistema di alimentazione a pannelli fotovoltaici».

La ciclopedonale attorno ai laghi di Olginate e Garlate è lunga oltre venti chilometri e costituisce un tassello fondamentale per il turismo lecchese, impreziosito da un prolungamento di un'altra ciclopedonale fino ai confini nord di Lecco, attesa per troppi anni e ancora incompleta nell'ottica di un collegamento con Abbadia Lariana (Lecco) e la sponda orientale lecchese del Lago di Como. (ANSA)