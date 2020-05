Kappa riqualifica campetto quartiere Mahmood

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Stare lontani può significare sentirsi più vicini: è il messaggio lanciato dalla nuova campagna social di Kappa, interpretata da Mahmood e girata nel suo quartiere, il Gratosoglio. Kappa, insieme al Comune di Milano, è impegnato nella riqualificazione di un campetto polifunzionale adiacente alla scuola media di Mahmood, che sarà donato al quartiere.

Nello spot, Mahmood racconta cosa significa nascere in un quartiere e non lasciarlo mai per davvero, anche quando arriva il successo. Alla regia Attilio Cusani, regista che ha firmato tutti i suoi videoclip. (ANSA).