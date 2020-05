Cremona, riaprono i musei civici

(ANSA) - CREMONA, 28 MAG - Da ieri, mercoledì 27 maggio, la Pinacoteca, il Museo di Storia Naturale e il Museo Archeologico di Cremona hanno riaperto i battenti con un nuovo orario estivo.

Le sedi resteranno aperte il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica dalle 11 alle 18 (con estensione di un'ora dell'apertura pomeridiana) e il venerdì nella fascia pomeridiana e serale, dalle 16 alle 22. Dal mese di giugno saranno organizzate in tutti i musei visite e attività per piccoli gruppi, non più di 10 persone.

Il Museo della Civiltà Contadina resta invece chiuso, ma sarà possibile prenotare la visita in giorni e orari diversi, secondo disponibilità che verranno comunicate al momento della prenotazione.

Martedì 2 giugno riaprirà infine il Museo del Violino. Si potranno visitare le collezioni dalle 11 alle 17. Lo stesso orario sarà osservato per le aperture ordinarie, dal mercoledì alla domenica. Il venerdì, invece, l'accesso avverrà, come per i Musei Civici, dalle 16 alle 22. (ANSA).