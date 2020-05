Como, torna ma online Festival luce Lake

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Torna dal 7 al 21 giugno per la settima edizione il Festival della luce Lake Como che è stato confermato per il 2020 nonostante le limitazioni per l'epidemia di Coronavirus, anche se in versione online. Tema di quest'anno è il sole o meglio 'Alla luce del sole', in considerazione del'atteso minimo di attività solare a partire dal 2020 - previsto dalla NASA - con effetti sul clima e condizioni favorevoli per l'invio di sonde spaziali verso il Sole Questa streaming edition si aprirà dunque il 7 giugno alle 18,30 quando sarà postato sui social della Fondazione Alessandro Volta il primo video. Un appuntamento quotidiano, sempre alla stessa ora, con scienziati e uomini di cultura che parleranno appunto del sole. Si va da Daniele Biron, Centro Operativo per la Meteorologia dell'aeronautica militare, a Grammenos Mastrojeni, Segretario Generale aggiunto dell'Unione del Mediterraneo, a Giovanna Tinetti, professore di astrofisica alla University College London. Ultimo appuntamento il 21 con Jean-Francois Zurawik, Direttore della Festa delle Luci di Lione.

Sempre il 21, alle 21 in diretta su Espansione tv e sui social andrà il gran finale con il meteorologo Andrea Giuliacci e il divulgatore scientifico e conduttore Alessandro Cecchi Paone in studio e contributi di pregio e collegamenti fra gli altri con il premio Nobel Michel Mayor. (ANSA).