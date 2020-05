Cinisello, mercato cittadino diviso in 3

(ANSA) - CINISELLO BALSAMO, 28 MAG - Il mercato cittadino del venerdì "si fa in tre", nel senso che le 180 bancarelle verranno suddivise in tre differenti punti della città, per rendere più accessibili determinate merci agli abitanti dei vari quartieri (soprattutto anziani) e diluire la concentrazione di persone. Oltre a piazza Costa quindi, al vaglio delle associazioni di categoria ci sono piazza Gramsci, piazza Don Piero Carcano e via San Paolo.

"La scelta di suddividere in tre le aree del mercato è stata presa per andare incontro alle richieste dei cittadini residenti a Balsamo - ha dichiarato il vicesindaco Giuseppe Berlino - che in questi giorni ci hanno scritto per chiederci di continuare a garantire la presenza di alcuni banchi nei pressi del quartiere". Tutti i mercati saranno dotati di barriere perimetrali e delle misure necessarie ad assicurare un ordinato e distanziato accesso ai banchi. La raccomandazione da fare ai cittadini è quella di recarsi ai mercati già muniti di mascherina e guanti monouso. (ANSA).