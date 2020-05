Appello per palazzo Saporiti Vigevano

(ANSA) - VIGEVANO, 28 MAG - Una proposta bipartisan perché la Provincia di Pavia acquisti palazzo Saporiti, in cui da 163 anni ha sede la più prestigiosa scuola superiore di Vigevano, il liceo Cairoli. L'hanno presentata i consiglieri provinciali Andrea Sala (Lega), Antonello Galiani (Forza Italia) ed Emanuele Corsico Piccolini (Pd), il primo anche sindaco e gli altri due consiglieri comunali della città, e sarà discussa nella prossima seduta del consiglio provinciale.

Il palazzo appartiene alla fondazione Saporiti, che fa riferimento all'omonima casata nobiliare vigevanese. La Provincia paga 74 mila euro all'anno di affitto, una somma con la quale in tutti questi anni avrebbe potuto acquistare più volte l'edificio, e inoltre deve farsi carico di continui, importanti lavori di manutenzione, alcuni dei quali sono in corso per l'adeguamento antincendio.

Inaugurato nel 1857, palazzo Saporiti divenne sede del regio ginnasio, cui nel 1884 si affiancò il liceo civico, statalizzato nel 1887 e intitolato due anni dopo al patriota e uomo politico pavese Benedetto Cairoli solo poche settimane dopo la sua scomparsa. Accanto al liceo classico nel 1967 è stato istituito lo scientifico e nel 2012 quello di scienze umane. Nel corso di oltre un secolo l'edificio ha ospitato anche una scuola media e un istituto professionale e, durante la prima guerra mondiale, è stato parzialmente adibito a ospedale militare.

Palazzo Saporiti è stato candidato quest'anno alla campagna "I Luoghi del cuore" dei Fai. Attualmente è al 14° posto della classifica nazionale con 1578 voti. (ANSA).