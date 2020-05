Anci Lombardia,in 'Strategie amministrative' parlano sindaci

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Venti amministratori lombardi si raccontano sul nuovo numero di 'Strategie Amministrative', il periodico di Anci Lombardia dedicato agli enti locali consultabile anche online, interamente dedicato all'emergenza Covid-19 che ha investito la Lombardia negli ultimi mesi. Un dossier che a partire dai territori maggiormente colpiti dalla pandemia, come il Lodigiano e la bergamasca, dà la parola direttamente ai sindaci che raccontano come hanno vissuto i giorni dell'emergenza accanto e a sostegno delle loro comunità: dalle iniziative messe in campo agli stati d'animo davanti a situazioni fino a qualche mese fa sconosciute e che hanno stravolto la quotidianità; dagli interrogativi sul rientro nelle scuole a settembre alla rinnovata solidarietà tra amministratori fino alle tante iniziative a sostegno delle famiglie più fragili e al lavoro fatto per ridurre la burocrazia "vero nemico dell'emergenza". Nell'editoriale del presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, un pensiero e un omaggio alle vittime dell'epidemia, mentre il segretario generale, Rinaldo Mario Redaelli, ha raccontato attraverso dati e numeri l'impegno concreto dell'Associazione a fianco dei Comuni nell'emergenza.

(ANSA).