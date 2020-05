Ambiente: intervento in area industriale a Voghera

di Alessandro Repossi (ANSA) - PAVIA, 28 MAG - Sono iniziati i lavori per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi dal capannone della ditta ex Recology, nel quartiere Medassino alla periferia di Voghera (Pavia). I primi camion sono partiti e hanno caricato carta da parati, materiale di recupero per l'agricoltura e materassi per lo smaltimento che avverrà a Arezzo, Piacenza e Torino. Le opere termineranno a fine luglio.

Il piano per la bonifica dell'area ha un costo complessivo di 1 milione 316 mila euro, di cui 885 mila per i lavori di smaltimento.

"Ci avviamo alla soluzione di un problema importante - sottolinea Carlo Barbieri, sindaco di Voghera -. Non ci sono stati motivi di ritardo imputabili all'amministrazione, ma la partenza dei lavori è stata resa più complicata dalla burocrazia Italiana e dalle nuove norme imposte dal momento di emergenza sanitaria».

Dopo le operazioni preliminari di organizzazione del cantiere, sono partite l'opera di rimozione dei materiali e la pulizia del capannone al cui interno sono contenuti circa 5mila tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi. Le tipologie più importanti di rifiuti presenti sono a base di materiale plastico (carta da parati, reti di copertura e tubi di irrigazione), tessuti e materassi di gomma piuma, pneumatici fuori uso e rifiuti speciali misti ancora da dividere.

"Sono molto soddisfatta per l'avvio dell'intervento e ringrazio gli uffici per tutto il lavoro svolto - aggiunge l'assessore all'Ecologia, Simona Panigazzi -: un percorso reso più lungo dalle questioni burocratiche sta giungendo al termine.

L'amministrazione ed i cittadini tireranno finalmente un sospiro di sollievo con la bonifica di questa area di Voghera". (ANSA).