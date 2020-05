Al via manutenzione verde su Milano-Meda

(ANSA) - MEDA, 28 MAG - Parte oggi, giovedì 28 maggio, la manutenzione del verde sulla Milano-Meda, che durerà all'incirca due settimane. Lo ha reso noto la Provincia di Monza e Brianza, segnalando la presenza di mezzi ed operatori per la pulizia e la manutenzione delle banchine e del verde sugli svincoli della superstrada.

I lavori, che non prevedono la chiusura o il restringimento delle carreggiate, inizieranno sempre alle sei e si concluderanno, per tutti e 15 i giorni, alle ore 16. (ANSA).