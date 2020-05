A Bergamo organizzata raccolta di ciliegie 'fai da te'

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Ha aperto i cancelli del suo frutteto sui colli di Bergamo ed è stato un vero e proprio boom di presenze. Matteo Locatelli, il giovane titolare della frutticoltura Sant'Anna di S.Omobono Imagna, ha deciso di vendere le sue ciliegie direttamente ai consumatori che possono girare tra gli alberi e scegliere quelle che preferiscono.

"Offriamo un'esperienza in totale sicurezza - dice Matteo Locatelli -: chi viene nel nostro frutteto deve indossare la mascherina e sanificare le mani nonché rispettare la distanza di sicurezza. Collaboriamo con alcuni volontari che hanno il compito di fare entrare le persone in modo ordinato e di evitare assembramenti. In questo modo si possono vivere momenti rilassanti, immersi nella natura, raccogliendo ciliegie mature al punto giusto. Il nostro modello di produzione è equilibrato, pratichiamo la lotta integrata ed utilizziamo metodi di coltivazione naturali per offrire un prodotto sano e genuino. A seguire, in base all'andamento stagionale, si farà la raccolta delle albicocche e delle pesche".

Coldiretti Bergamo sottolinea che questa formula di raccolta "self service" capovolge il rapporto fra clienti e produttori con "una forma di acquisto che diventa esperienza ludica e divertente, un'occasione per conoscere più da vicino la realtà dei produttori e vivere qualche ora a contatto con la natura".

