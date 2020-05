Sala, bene fare ultimo giorno di scuola

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - "C'è dibattito sulla possibilità che i nostri bambini facciano almeno l'ultimo giorno di scuola assieme, io sono assolutamente favorevole, poi deciderà qualcuno d'altro e noi applicheremo le decisioni prese". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video quotidiano sulle sue pagine social parlando della proposta di far tornare a scuola i bambini almeno in occasione dell'ultimo giorno. Sala ha poi citato un caso tedesco, quello del Land del Baden-Württemberg, "uno dei più colpiti dal Covid". Il land "ha ordinato alla clinica universitaria di Heidelberg una ricerca sulla diffusione del Covid nei bambini tra gli 0 e i 10 anni ed è emerso che i bambini in questa fascia di età non sono portatori, non sono diffusori del Covid - ha spiegato -. In base a questa ricerca hanno riaperto nidi, asili, scuole fino ai 10 anni precisando che sono stati sottoposti a tampone e test sierologico i bambini, le loro famiglie e gli insegnanti. Non sono uno scienziato ma vi riporto questa informazione". (ANSA).