Riapre da giovedì a domenica Palazzo Reale

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - A Milano riapre da domani 28 maggio anche la sede espositiva di Palazzo Reale, con nuovi giorni di apertura ridotti, dal giovedì alla domenica, nuovi orari e l'obbligo di prenotazione a causa degli ingressi contingentati.

Le mostre riapriranno il giovedì dalle 11 alle 22.30, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 19.30 con l'ultimo ingresso un'ora prima della chiusura. Lunedì, martedì e mercoledì le mostre resteranno invece chiuse al pubblico.

Le biglietterie sono chiuse quindi i cittadini sono obbligati a prenotare e ad acquistare i biglietti online, durante la visita dovranno poi indossare la mascherina e disinfettarsi le mani con l'apposito gel che troveranno allìingresso. Come per gli altri musei anche a Palazzo Reale verrà rilevata la temperatura corporea prima di entrare.

Le mostre in corso prima del lockdown sono state prorogate: fino al 30 agosto quella "Viaggio oltre le tenebre. Tutankhamon RealExperience", fino al 27 settembre quella dedicata a Georges de La Tour 'L'Europa della luce', grazie all'assenso dei 28 musei internazionali che hanno deciso di prolungare i loro prestiti.

Riapre anche la mostra fotografica 'Roberto Cotroneo. Nel teatro dell'arte', visitabile fino al 26 luglio, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria. Palazzo Reale rimarrà aperto anche il 2 giugno e il 15 agosto dalle 11 alle 19:30.

