Montirone, ok bosco su zona industriale

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Una variante al Pgt che guarda all'ambiente e contemporaneamente lancio un messaggio di ripresa per uno dei comuni bresciani più colpiti dal Covid. A Montirone è stato dato il via libera alla realizzazione di un bosco collina che proteggerà la zona industriale del paese.

Si tratta di un'area di 12mila metri con più di mille alberi che separerà l'area residenziale dal sito industriale di Alfa Acciai. Il progetto era in discussione da decenni a Montirone.

