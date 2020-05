Milano, 1.200 domande per spazi all'aperto

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - In cinque giorni sono 1200 le richieste arrivate al Comune di Milano da parte di negozianti per chiedere il permesso di occupazione di suolo pubblico e poter così allargare la propria attività all'esterno.

L' amministrazione ha approvato una procedura semplificata, che non prevede il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, per andare incontro ai commercianti che subiscono la crisi economica a causa dell'emergenza Covid. I commercianti potevano fare domanda dal 22 maggio e in pochi giorni sono 1200 le richieste arrivate che il Comune si è impegnato ad approvare entro 15 giorni dalla richiesta. Oggi sono stati rilasciati i primi permessi, sono una decina quelli firmati ad alcune attività commerciali, dalla periferia al centro città. (ANSA).