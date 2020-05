Calcio: Icardi verso Psg, trattativa ben avviata

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Il Psg sarebbe pronto ad esercitare il diritto di riscatto per Mauro Icardi, la trattativa con l'Inter è ben avviata per un'operazione che potrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro bonus compresi.

L'argentino, ex capitano nerazzurro, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al club parigino la scorsa estate dopo una lunga trattativa conclusa solo l' ultimo giorno di calciomercato. In questa stagione Icardi ha segnato 20 reti in 31 presenze, contribuendo alla vittoria del titolo in Ligue 1 attribuito dopo la chiusura del campionato a causa dell'emergenza Covid. L'Inter, se dovesse concludere la cessione del giocatore, incasserebbe gran parte della cifra in plusvalenza, chiudendo una lunga storia travagliata con il suo ex numero 9. (ANSA).