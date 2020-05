TramTreno da Varese al Lago Maggiore

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Da Varese a Laveno Mombello per 22 chilometri sul tram del futuro: è questo l'obiettivo di un ambizioso piano di trasformazione dei collegamenti tra il capoluogo di provincia e il Lago Maggiore. Il progetto si chiama TramTreno ed è stato sviluppato da un gruppo di professionisti in collaborazione con enti di ricerca pubblici e soggetti privati.

Il progetto, già definito nei contenuti anche in termini di sostenibilità economica e nelle prospettive di sviluppo del tessuto urbano del territorio interessato, prevede: realizzazione di nove nuove fermate sulle linee delle Ferrovie dello Stato e delle Ferrovie Nord Milano; trasformazione dell'attuale tratto ferroviario Varese-Laveno Mombello in tramvia, con passaggio dei convogli ogni dieci minuti e con un numero di fermate incrementato; spostamento della stazione Nord di Varese con punto di connessione alle linee automobilistiche e alla tramvia per Laveno Mombello; collegamento con il Campus dell'Università dell'Insubria. (ANSA).