Fca: da cda Intesa Sanpaolo via libera a prestito

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo riunitosi questa mattina, secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, ha approvato la delibera relativa al finanziamento in favore di Fca Italy per un importo di 6,3 miliardi di euro, considerato il ruolo fondamentale del finanziamento stesso per la filiera italiana dell'automotive.

L'efficacia della delibera avverrà all'ottenimento della garanzia pubblica, riconosciuta da Sace, pari all'80% dell'ammontare e una volta completato l'iter contrattuale con Fca Italy.

Tale garanzia, ottenuto parere favorevole da Sace, sarà oggetto, fanno rilevare le fonti finanziarie, di decreto del Mef e pubblicato in Gazzetta Ufficiale previa approvazione da parte della Corte dei Conti, così come previsto dal decreto Liquidità dell'8 aprile scorso. (ANSA).