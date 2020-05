Fase 2: giovedì riapre Villa Reale Monza, visite scortati

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Dopo 80 giorni di chiusura forzata, riaprirà giovedì 28 maggio la villa Reale di Monza con una serie di nuove regole. I biglietti dovranno essere acquistati in precedenza dal sito www.reggiadimonza.it. Gli ingressi saranno contingentati: otto per ogni fascia oraria (ogni mezz'ora). E nella visita i turisti (con mascherina obbligatoria) saranno "assistiti e accompagnati" dal personale del Consorzio di Villa Reale.

"Sarà una riapertura, per forza di cose, con qualche vincolo: per piccoli gruppi accompagnati da una guida e senza il supporto di visori - ha spiegato il sindaco di Monza e presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza Dario Allevi - Questo per rispettare le indicazioni imposte dal distanziamento sociale e garantire la sicurezza di tutti, visitatori e personale". Ma "pur con questi limiti - ha aggiunto - , la riapertura della Reggia di Monza è un bel segnale di speranza: è la bellezza che ci dà la forza di guardare al futuro". (ANSA).