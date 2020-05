Fase 2: a Milano da lunedì riaprono piscine, chiuso il Lido

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - A Milano da lunedì riapriranno le piscine comunali con la possibilità di acquistare i biglietti d'ingresso anche on line per evitare code e assembramenti. Lo comunica una nota di Milanosport la società che gestisce gli impianti sportivi del Comune.

Non tutte le piscine saranno riaperte. Il lockdown infatti ha ritardato alcune manutenzioni in corso, pertanto il centro balneare Lido, le piscine Suzzani e Quarto Cagnino non saranno operative per questa stagione estiva, riapriranno, però, riqualificate dalla prossima stagione. Da lunedì gli impianti che riapriranno lo faranno inizialmente solo per il nuoto libero, in attesa di riattivare anche i corsi.

Le piscine, che in questi mesi di chiusura sono state sanificate, riordinate e ritinteggiate, verranno aperte progressivamente per consentire di testare i nuovi protocolli e le nuove prescrizioni e poter così accogliere il pubblico con la massima attenzione alla sicurezza.

I cittadini che hanno un'iscrizione attiva e non hanno potuto frequentare i corsi e utilizzare gli abbonamenti durante le settimane di chiusura, avranno la possibilità di ottenere un voucher, della durata di almeno un anno da usare su tutta l'offerta di Milanosport. (ANSA).