Apre in anticipo il Larix Park a Livigno

(ANSA) - LIVIGNO, 26 MAG - Larix Park, il parco avventura in un bosco di larici secolari con 8 percorsi, fra liane e punti sospesi fra un albero e l'altro, per tutte le età e capacità, a Livigno (Sondrio), anticipa l'apertura al 30 maggio come annuncia la società che gestisce gli impianti di risalita dello sci nella ski-area Mottolino nella località turistica della Valtellina.

L'idea di anticipare l'apertura è nata dalla volontà di offrire alle famiglie di Livigno la possibilità di svagarsi dopo questo lungo periodo di quarantena, ragion per cui i responsabili hanno scelto di lasciare il parco aperto e gratuito a tutti i residenti a Livigno fino a venerdì 12 giugno (compreso). Sarà, comunque, consentito l'accesso a pagamento anche ad eventuali turisti.

Per queste prime due l'apertura sarà a orario ridotto (pomeridiano, dalle 14 alle 17.30), per poi ritornare all'apertura "regolare" del parco dalle 10 alle 17.30. L'accesso potrà avvenire solo su prenotazione dal sito mottolino.com: questo garantirà accessi contingentati e, di conseguenza, una maggiore sicurezza per tutti gli appassionati.

Tale modalità è da considerarsi valida sia per gli ingressi gratuiti che per quelli del periodo estivo a pagamento. (ANSA).