Accoltella madre 80enne e poi si uccide

(ANSA) - BORGHETTO LODIGIANO, 26 MAG - Un uomo di 44 anni oggi pomeriggio in un piccolo centro in provincia di Lodi ha accoltellato al collo la madre di 80 anni facendola finire in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pava e poi si è tolto la vita, sgozzandosi. E' accaduto attorno alle 15 in un appartamento all'interno di una corte a Borghetto Lodigiano, nella frazione Casoni. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che oggi pomeriggio hanno sentito i due litigare. L'uomo che non ha precedenti, era titolare di una pizzeria a Codogno assieme alla ex moglie da cui ha avuto anche un figlio, e dalla quale meno di un anno fa si era separato. Per questo era andato a vivere con la madre 80enne. (ANSA).