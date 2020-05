Vanoni firma con Bmg, presto un album di inediti

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Ornella Vanoni ha firmato un accordo discografico con BMG e si prepara ad entrare in studio per il primo album di inediti a 7 anni dalla pubblicazione di "Meticci (io mi fermo qui)". A rivelarlo è la stessa artista: "In questi giorni ho firmato con BMG. Ha uno staff di persone molto giovani e vitali e mi piacciono molto". La produzione esecutiva del nuovo album, che vedrà la luce fra l'autunno e l'inverno prossimi, è di Adele Di Palma: "Ritrovare Ornella - dice - per lavorare a questo album mi entusiasma particolarmente. Ho già collaborato con lei diversi anni fa, quando avevo appena cominciato a occuparmi di management. Ero giovane del mestiere e da lei ho imparato tanto, inclusa l'importanza dei dettagli solo all'apparenza trascurabili. Ornella è in grado di fare tutto, conosce ogni singolo aspetto del nostro lavoro e potrebbe insegnare tutto a tutti. Anche per questo è un'artista unica, per la mia esperienza lo è senza dubbio alcuno". (ANSA).