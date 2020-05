Turismo: tornano visitatori a Villa Monastero nel Lecchese

(ANSA) - LECCO, 25 MAG - Sono almeno 250 i visitatori che nel fine settimana sono tornati a visitare la storica Villa Monastero di Varenna (Lecco), dimora affacciata con i suoi giardini sul ramo lecchese del Lago di Como, dopo il lungo lockdown per l'emergenza sanitaria. Una risposta positiva anche se ancora lontana dei numeri dello scorso anno, quando nel mese di maggio le visite erano state 12.442, e complessivamente 97.576 nel corso del 2019 I visitatori hanno potuto ammirare il giardino botanico nella nuova veste primaverile, grazie all'inserimento delle nuove piantine stagionali nelle consuete colorazioni, in linea con le caratteristiche dei giardini storici studiate per questo periodo.

"Sicuramente avremo un calo di visitatori stranieri, - dice Irene Alfaroli, consigliere provinciale delegato al turismo - che dovremo compensare con azioni di promozione per attirare più visitatori italiani. Nei prossimi mesi avremo un turismo più di prossimità. Dal punto di vista sanitario abbiamo garantito le misure più idonee per rispettare le norme d'igiene e sul distanziamento sociale necessarie per consentire ai visitatori visite in piena sicurezza".

Attualmente l'accesso al giardino botanico e alla Casa museo è consentito con l'obbligo dell'uso della mascherina. (ANSA).