Toro incorna agricoltore nel Bresciano

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - A Isorella, in provincia di Brescia, un agricoltore sessantenne è stato incornato da un toro. È accaduto questa mattina mentre l'uomo lavorava nella stalla e stava pulendo lo spazio vicino agli animali. È stato trasportato in ospedale in condizioni serie a causa di alcune ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).