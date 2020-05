Lunedì le Frecce Tricolori su Codogno

(ANSA) - LODI, 24 MAG - Lunedì 25 maggio alle 10.40 le Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare sorvoleranno le aree del Lodigiano per prime colpite dall'epidemia di Coronavirus. Si tratta di un omaggio per ricordare le vittime del Covid e tutti gli operatori impegnati nell'emergenza.

L'iniziativa - che ha il patrocinio della Presidenza della Repubblica e del Ministero della Difesa - fa parte del calendario di celebrazioni per la festa della Repubblica, un sorvolo di tutte le regioni italiane da parte delle Frecce Tricolori, in occasione del 2 giugno. Le Frecce sorvoleranno in particolare Codogno, cuore della prima zona rossa, e poi attraverseranno il cielo di Milano. (ANSA).