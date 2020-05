Fdi candida Brumotti all'Ambrogino d'oro

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Un riconoscimento di Milano al lavoro di Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la notizia ieri aggredito mentre faceva un servizio sullo spaccio a Porta Venezia è quanto chiede il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Andrea Mascaretti, che lo ha candidato all'ambrogino d'oro, o meglio alla civica benemerenza, consegnata tutti gli anni nel giorno di Sant'Ambrogio.

"Vittorio Brumotti, cittadino milanese - è il testo della motivazione -, già noto al grande pubblico per aver compiuto incredibili imprese sportive per le quali è entrato dieci volte nel Guinness dei Primati, da quando è diventato inviato di Striscia la Notizia, ha partecipato attivamente alla lotta contro la criminalità denunciando attraverso i suoi servizi televisivi situazioni di degrado e di spaccio nelle principali città italiane. Grande è stato suo impegno per rendere più sicura la città di Milano, denunciando con i suoi servizi la presenza di numerose zone controllate dagli spacciatori, dove il controllo del territorio da parte di bande criminali è tale da avvenire durante il giorno sotto gli occhi di cittadini e turisti e ricevendo per questo motivo minacce e aggressioni".

(ANSA).