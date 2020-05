Cinisello, spazi gratis a negozi e locali

(ANSA) - CINISELLO BALSAMO, 24 MAG - Negozi e locali pubblici potranno montare gazebo e strutture esterne, usufruire di spazio esterno pubblico, senza pagare nemmeno un euro. Lo ha deciso l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo (Milano), su impulso dell'Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive, per sostenere l'economia locale, in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

L'occupazione dell'area esterna sarà consentita fino al 31 ottobre 2020, salvo proroghe, presentando un istanza in Comune e dopo aver passato il vaglio dell'ufficio tecnico competente. Per poter presentare l'istanza va inviata una email a comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it, con tutte le specifiche. (ANSA)