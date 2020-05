Terzo Settore, insieme per Summer City

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Lavorare assieme per una 'Summer City' che, a partire dai bambini e dagli adolescenti, con uno sguardo più puntuale ai minori con disabilità, non dimentichi nessuno: pensi agli anziani, alle famiglie più fragili, a chi da solo non riesce a farcela". Lo propone, in una lettera aperta al sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Forum Terzo Settore.

"Facciamo insieme tre cose - viene scritto -. Pressione sulle autorità regionali e nazionali perché si trovino in pochi giorni soluzioni autorizzative e di finanziamento ragionevoli e capaci di contemperare sicurezza e realizzabilità all'interno di una città complessa come la nostra. Un'alleanza tra soggetti della società civile e istituzioni locali per offrire alla città una proposta credibile, sostenibile e praticabile. La messa a disposizione della 'Summer City', per quanto possibile, anche chiedendo specifiche interpretazioni delle norme". (ANSA).