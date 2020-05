Smantellato ospedale da campo di Crema

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Inizierà lunedì lo smontaggio dell'ospedale da campo allestito dall'Esercito a Crema per far fronte all'emergenza Covid nel parcheggio dell'ospedale Maggiore. Lo riporta la Provincia di Cremona.

Se ne andranno dunque i militari dell'esercito arrivati a metà marzo che si sono occupati, mentre oggi in piazza Duomo arriva il grazie ufficiale alla Brigata cubana di 52 medici e infermieri. (ANSA).