Riapre la Biblioteca Civica a Varese

(ANSA) - VARESE, 23 MAG - A partire da oggi, 23 maggio, tornerà attivo il servizio di prestito libri della Biblioteca civica di via Sacco a Varese. Lo rende noto il Comune. La ripresa delle attività sarà comunque graduale, così da consentire una ripartenza nella massima sicurezza. Nei primi giorni di riapertura, infatti, il prestito dei libri avverrà, previo appuntamento, all'esterno dei locali in modo da garantire il distanziamento sociale.

La riconsegna dei libri già in possesso degli utenti invece, sarà svolta durante gli orari di apertura senza la necessità di appuntamento ma sempre all'esterno della biblioteca. I percorsi di ritiro e riconsegna dei libri verranno separati: se il prestito avverrà di fronte all'ingresso principale della biblioteca, la restituzione dei volumi sarà invece all'ingresso dell'emeroteca (lato Giardini Estensi). Solo in un secondo momento torneranno poi i servizi di consultazione in sede, l'Emeroteca, le sale studio, sempre garantendo al massimo le regole di prevenzione e sicurezza.

"In questi mesi la nostra biblioteca non ha mai smesso di funzionare - afferma il sindaco Davide Galimberti - anche grazie agli ebook che hanno suscitato un grande interesse nei cittadini più e meno giovani. Poter tornare ad attivare i servizi in via Sacco, però, è un passaggio importante. Sulla cultura si gioca il futuro di Varese e di noi tutti, quindi scommettere sulle attività di questo campo è necessario oltre che doveroso. Ci eravamo impegnati a ripartire da qui e oggi". La prenotazione avverrà via telefono, con e-mail o consultando direttamente il catalogo online Anche la Biblioteca dei ragazzi "Gianni Rodari" di via Cairoli aprirà al pubblico nelle due giornate di venerdì 29 maggio e venerdì 5 giugno 2020, solo per la riconsegna dei volumi attualmente in prestito. Il servizio di prestito ebook per bambini, ragazzi e adulti, sul portale di MediaLibraryOnLine del Comune di Varese rimarrà comunque attivo anche una volta riaperte le Biblioteche. (ANSA).