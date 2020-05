Merate, due bandi per assegni di studio

(ANSA) - MERATE (LECCO), 23 MAG - L'amministrazione comunale di Merate (Lecco) ha indetto due bandi per la concessione di assegni di studio rivolti agli studenti residenti, rispettivamente per "merito e reddito" oppure per "eccellenza".

Se in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nei bandi allegati consultabili sul sito del Comune le domande di ammissione devono essere presentate, utilizzando gli appositi moduli, preferibilmente a mezzo email a: protocollo@comune.merate.lc.it oppure via Pec (comune.merate@halleypec.it).

Solo in caso di impossibilità ad utilizzare gli strumenti di posta elettronica - le domande possono essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Merate, negli orari di apertura al pubblico, dall' interessato - se maggiorenne - o da uno dei genitori o legale rappresentante, se minorenne, dal 06/04/2020 al 30/05/2020. L'Ufficio Istruzione provvederà a dare immediato cenno di ricevuta della domanda a mezzo email.

Le domande incomplete, e/o presentate fuori dai termini di apertura o in modalità differenti da quelle indicate dal presente bando, o prive degli allegati richiesti verranno escluse. (ANSA).