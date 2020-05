Libri: 'L'eco del passato' e l'incubo dello stalking

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - L'incubo dello stalking, una storia attuale e carica di tensione ambientata a Milano: è il nuovo romanzo di Simona Bosco, che torna oggi in libreria con il thriller 'L'eco del passato' edito da Leone Editore. La protagonista del libro è Sofia, che ancora vulnerabile per la scomparsa del marito, si lascia sedurre da un affascinante cinquantenne, l'ex docente universitario Alex.

La loro storia d'amore sembra un sogno a occhi aperti, ma ben presto Sofia scoprirà che Alex non è quello che sembra, e che nel suo passato ci sono diverse denunce di alcune sue studentesse per molestie sessuali. Così, quando Sofia decide di allontanarlo, l'uomo rivelerà la sua vera natura e si trasformerà nel peggiore incubo di ogni donna: uno stalker.

Simona Bosco, già conosciuta ai lettori grazie al precedente romanzo 'L'ombra del girasole' (Leone Editore, 2019), torna dunque con un thriller che prende spunto dalla cronaca e che mette in luce gli aspetti negativi dell'amore quando diventa ossessione, manipolazione e paura. (ANSA).