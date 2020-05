Ass. Milano, su nuova pista 5 mila bici al giorno

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Fatti ad oggi i primi 1.600 metri della pista ciclabile S.Babila - Sesto Marelli, 6,7 km totali, in 23 giorni, dal 30 aprile a stamattina. Guardando i dati dei primi giorni mediamente ci sono 5.000 ciclisti al giorno". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, parlando della nuova pista ciclabile realizzata dall'amministrazione che ha creato scontento tra i commercianti di corso Buenos Aires.

"Vogliamo fare in fretta per aiutare i cittadini che ci aiutano a diminuire traffico e inquinamento utilizzando le due ruote: scooter elettrici e soprattutto biciclette - ha aggiunto -. Da anni le città, le associazioni, tanti cittadini chiedevano di aggiornare la normativa, ed ora ci siamo. Un nuovo equilibrio in strada per pedoni, ciclisti, moto e auto. Se più persone utilizzeranno le due ruote, chi è costretto ad usare l'auto potrà avere meno traffico, e tutti saranno con più sicurezza e meno incidenti. E anche i bus, i tram, i taxi, chi consegna delle merci, andranno più veloci".

"In alcuni punti abbiamo dato più spazio ai pedoni allargando lo spazio dei marciapiedi, e dando ai commercianti più spazio per i clienti e per i tavolini, e questo significa sopravvivenza economica e lavoro. Stamattina sono stato in corso Buenos Aires a vedere di persona - ha concluso -: tanti cittadini, tanti ciclisti, e anche un po' di gente nei bar e nei negozi. Seguiamo le regole, non possiamo sbagliare, e così si può ricominciare. Avanti Milano e grazie". (ANSA).