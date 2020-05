Agricoltura: da Lombardia 1,6 mln a Gal

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Abbiamo stanziato 1,6 milioni di euro per progetti di cooperazione interterritoriale in ambito agricolo dei Gal. Con i Gruppi di azione locale (Gal) abbiamo avviato un ottimo lavoro in questi due anni, sbloccando le risorse a loro destinate e pubblicando diverse misure fondamentali per realizzare interventi utili allo sviluppo agricolo dei territori in chiave turistica, ambientale e infrastrutturale soprattutto per le aree marginali". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, della Regione Lombardia, Fabio Rolfi. Nell'ambito del Piano di Sviluppo rurale, la Regione ha stanziato 1.620.000 euro per 5 progetti.

L'obiettivo del bando era quello di stimolare la cooperazione tra Gruppi di azione locale e rafforzare la capacità progettuali e gestionali dei partenariati locali, attraverso la realizzazione di progetti che valorizzano gli aspetti e i temi locali . "Alcune questioni di sviluppo territoriale - ha spiegato l'assessore - non si limitano ai confini provinciali, ma sono più di ampio raggio". "Penso - ha concluso Rolfi - ai temi della montagna. Nonchè della sostenibilità dei processi produttivi. E, inoltre, del contrasto ai cambiamenti climatici".

Di seguito i progetti finanziati Progetto Autovalutazione Plus (Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto - Gal Valle Seriana e dei Laghi bergamaschi - Gal Gardavalsabbia 2020 Gal Oltrepo' Pavese) 271.700 euro; Progetto Climactive 2050 sul cambiamento climatico e servizi ecosistemici nelle aree rurali di Lombardia (Gal Oglio Po capofila, Gal Valtellina, Gal Valle Brembana 2020 Partner, Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto) 393.000 euro; P-ART Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire (Gal Valle Brembana 2020, Gal Valtellina: valle dei sapori 2014-2020, Gal Quattro Parchi Lecco e Brianza) 380.000 euro; W.E.A.L. Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy (Gal Garda e Colli mantovani, Gal Terre del Po Partner, Gal Risorsa Lomellina) 265.000 euro. (ANSA).