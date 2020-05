A Crema iniziativa solidarietà per Cuba

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Crema si mobilita per ringraziare in modo fattivo la brigata cubana che per due mesi è stata in prima linea per contrastare il Covd-19 che ha colpito in modo molto duro la città. E lo fa avviando una iniziativa di solidarietà a favore di un ospedale cubano. "l nostri amici cubani, medici e infermieri che finiranno il 25 maggio il loro lavoro all'ospedale da campo allestito lo scorso 21 marzo a Crema, porteranno con sé il ricordo di Crema, una città che hanno aiutato contro il Covid19 - scrive il Comune di Crema -, Possiamo tutti fare qualcosa di molto importante per esprimere la nostra riconoscenza e restituire lo stesso amore: raccogliere fondi per l'ospedale pediatrico "Juan Manuel Marquez", nella provincia de l'Avana".

"Con una donazione - questo l'invito ai cittadini - puoi aiutare questo ospedale cubano come loro hanno aiutato il nostro nel momento del bisogno", indicando anche le modalità: IBAN : IT 74 Q 05034 56841000000638937 Intestato a Comune di Crema presso Banco BPM - Spa Causale: Solidarietà Cuba (ANSA).