A Busto Arsizio piste ciclabili light

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 23 MAG - Il Comune di Busto Arsizio (Varese), con gli assessori Massimo Rogora e Laura Rogora, è in contatto con esperti e, in particolare, con Legambiente e la sua presidente Paola Gandini, per studiare le contromisure al maggior numero di veicoli privati che si riverseranno in strada con il prevedibile minor utilizzo dei mezzi pubblici per le misure di distanziamento sociale.

Da qui l'idea, già riferita dal sindaco Emanuele Antonelli al Consiglio comunale del 9 maggio, di immaginare una città differente, dove viene incoraggiata la mobilità sostenibile. La possibilità di usufruire del buono di 500 euro per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici.è l'occasione per avviare un progetto di piste ciclabili, da realizzare in modo veloce che non consiste nel disegnare strisce per terra, destinate a essere poco utilizzate e poi cancellate dal traffico. Sono al lavoro i tecnici comunali che stanno mappando le aree e le strade del Comune per valutare la fattibilità di un progetto straordinario che potrebbe far nascere molti chilometri di piste ciclabili in poco tempo, finanche prima della ripartenza delle scuole.

Legambiente ha prodotto studi di raffronto con quanto avviene in altre città europee ma ha studiato anche proposte operative che i tecnici comunali stanno valutando: le strade interessate sono molte e le modalità di convivenza fra le differenti tipologie di mezzi adattabili alla realtà locale. Con l'avanzare del lavoro tecnico, è prevista una teleconferenza con la partecipazione degli assessori e con il presidente di Legambiente per illustrare nei particolari le soluzioni da proporre agli organi competenti.

"Non possiamo far finta che non sia successo nulla e riprendere come niente fosse la nostra vita, senza ricordare le migliaia di persone che non ce l'hanno fatta - dice il sindaco - approfittiamo, però, dell'emergenza con cui siamo costretti a convivere per cambiare un pochino in meglio le nostre abitudini, camminando di più e usando mezzi sostenibili per fare le nostre commissioni in città". (ANSA).